Сердар Азмун: «Семак при любых обстоятельствах может вернуть игру в нужное русло»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун после матча 12-го тура чемпионата России с «Уралом» (3:1) отметил работу главного тренера Сергея Семака.

— Игра была непростой для нас, ведь мы играем каждые 3 дня, — заявил иранец в эфире «Матч Премьер». — Физически нам довольно трудно, но мы — профессионалы, должны делать свою работу, несмотря ни на какие обстоятельства.

Начало второго тайма получилось не лучшим, но это футбол, иногда при счете 2:0 ты немножко успокаиваешься. Но у нас хороший тренер, который при любых обстоятельствах может вернуть игру в нужное русло. Мы играли хорошо, всех болельщиков «Зенита» с победой!

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