18:14 10 апреля | Футбол — РПЛ

Сердар Азмун - про снег в апреле: "Очень жарко"

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Нападающий "Зенита" Сердар Азмун иронично прокомментировал апрельский снегопад в Санкт-Петербурге. 

- Очень жарко, - сказал иранец в интервью клубной пресс-службе перед тренировкой сине-бело-голубых.

Напомним, Азмун перешел в "Зенит" 1 февраля 2019 года. В текущем сезоне он провел 26 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 5 результативных передач. Петербуржцы занимают 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 45 очков после 22 туров.

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