Форвард «Зенита» Сердар Азмун рассказал о слухах по поводу интереса со стороны «Наполи».

Ранее итальянский скаут заявил, что неаполитанский клуб готов заплатить за 25-летнего иранца 25 млн евро.

— Я ничего об этом не знаю, я тоже читал новости, — сказал Азмун в прямом эфире в Instagram. — У меня есть контракт с «Зенитом» еще на 1,5 года. Посмотрим, как будет.

Совет Курбана Бердыева? Он ничего не говорил. Когда нужно, я ему позвоню.

В нынешнем сезоне Азмун принял участие в 21 матче РПЛ, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.