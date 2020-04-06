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Сердар Азмун: «Кокорин мне как старший брат»

02:10
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Форвард «Зенита» Сердар Азмун поделился мнением о бывшем партнере по команде Александре Кокорине. Сейчас он на правах аренды выступает за «Сочи».

— Кокорин — очень хороший человек, он мне как старший брат, — сказал иранец во время прямого эфира в Instagram. — Надеюсь, он будет хорошо играть за «Сочи». Он топ-игрок и точно сможет вернуться в сборную России. Очень жаль, что Кокорин сейчас не играет в «Зените».

За 4 матча в «Сочи» Кокорин забил 3 гола.

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