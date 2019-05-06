Нападающий "Зенита" Сердар Азмун поддержал одноклубника и форварда Александра Кокорина, а также признался, что ждет его возвращения в команду. Об этом 24-летний иранец написал в своем Инстаграме.

– С нетерпением жду тебя на нашем чемпионском стадионе в ближайшее время, – написал Азмун в Инстаграме.

Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев​ и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий находятся под арестом в СИЗО "Бутырка" за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. Подсудимые проходят в деле по двум статьям – побои и хулиганство.

Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая