Тренер тульского «Арсенала» Игорь Семшов прокомментировал выступление российских клубов в еврокубках. Он отметил, что в России есть сильные команды и хорошие футболисты, пробиться в плей-офф им не удается.

— Появление Слуцкого в «Рубине» — это плюс конкурент для «Арсенала» или для так называемой первой пятерки?

— Это еще одна сильная команда, которая нужна чемпионату России. Выступление наших клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы в этом году можно назвать катастрофическим. У нас есть сильные команды и хорошие футболисты, но в еврокубках мы не можем даже выйти в плей-офф. Есть, о чем задуматься. Нашему футболу нужно больше сильных команд, должна быть выше конкуренция, чтобы каждая игра была как финальная. Примерно так, как было в переходном чемпионате в первой восьмерке. Тогда общий турнира уровень повысится, и болельщиков станет больше, потому что интересно смотреть футбол, в котором встречаются равные команды и никто заранее не имеет преимущества. (Артем Агапов)

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