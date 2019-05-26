Семин восхищается Денисовым. Специалист призвал сказать игроку спасибо

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы над "Уфой" (1:0) в матче 30-го тура чемпионата России признался, что у него нет конфликта с полузащитником Игорем Денисовым, сообщает официальный сайт железнодорожников.

35-летний россиянин больше двух недель не появлялся в расположении "Локо". Полузащитник в последний раз выходил на поле 3 апреля – в первом полуфинальном матче Кубка с "Ростовом" (2:2).

– Никакого конфликта с ним нет. Он очень много сделал для "Локомотива", был первым помощником, сыграл большую роль в психологии команды, убрал безразличие. Он порядочный, но самолюбивый человек. Мы должны в любом случае сказать ему спасибо. Как тренер я им восхищаюсь. Но Денисов должен понимать, что у него возраст, что играют самые сильные – у меня такой принцип. Баринов играет лучше, поэтому выходит на поле, – приводит слова Семина пресс-служба "Локомотива".

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