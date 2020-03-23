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Семин, Тедеско, Федотов, Матвеев и Новиков — претенденты на звание тренера месяца в РПЛ

23 марта 2020, 10:10
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Тинькофф РПЛ опубликовала список претендентов на звание лучшего тренера марта.

В список входят: Юрий Семин («Локомотив» — 3 матча, 7 очков), Сергей Матвеев («Краснодар» — 3 матча, 6 очков), Кирилл Новиков («Динамо» — 3 матча, 6 очков), Доменико Тедеско («Спартак» — 3 матча, 6 очков), Владимир Федотов («Сочи» — 4 матча, 9 очков).

На данный момент чемпионат России приостановлен до 10 апреля из-за коронавируса.

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