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Семин сообщил о начале выпуска спортивной одежды

5 июня 2020, 22:50
Юрий Семин. Фото "СЭ"
Юрий Семин. Фото "СЭ"
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин опубликовал новый пост в Instagram. Он объявил о начале выпуска спортивной одежды с брендом «Олово».

«Вместе с «Оловом» мы начинаем выпуск спортивной одежды, напоминающей о наших победах!» — написал Семин. На фото он с эскизом в руках.

73-летний Юрий Семин тренировал «Локомотив» с 1992-го по 2005 год, а также с 2009-го по 2010-й и с 2016-й по 2020 год. За это время вместе с «железнодорожниками» он стал трехкратным чемпионом России, 6-кратным обладателем Кубка и трехкратным обладателем Суперкубка страны. 5 раз он становился серебряным призером РПЛ и дважды — бронзовым.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CBEAceNpRoL/

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