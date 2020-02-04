Семин рассказал, как Фарфан помог «Локомотиву» заработать 60 миллионов евро

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» поделился мнением о нападающем Джефферсоне Фарфане. Первоначально он не поддерживал его переход.

— Во-первых, та травма, от которой он восстанавливается сейчас, была прогнозируема, — отметил Семин. — У него это колено уже тогда было проблемным, он поэтому и не играл в Эмиратах. Тем не менее оказалось, что Джеф выдержал этот срок, хорошо себя проявил, принес громадную пользу команде. «Локомотив» играл в Лиге чемпионов, за 2 года заработал миллионов 60, наверное. Такого же не было 10 лет назад?

— Нет.

— Фарфан — участник акции, которая оказалась правильной. Изначально я был против, но когда увидел его в тренировочном процессе и на футбольном поле, поменял свое мнение. Это хорошо, он принес много пользы.

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