«Мы за 14 дней должны провести 5 матчей». Семин раскритиковал календарь «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» поделился мнением о календаре «железнодорожников» в сентябре.

— У нас сейчас начнется сложнейший период, — начал Семин. — И считаю, что для «Локомотива», как для участника Лиги чемпионов, можно было бы сделать более щадящий календарь. Но в который раз этого не произошло. Мы за 14 дней должны провести 5 матчей. Из них четыре выезда. После «Байера», с которым играем в Леверкузене, «Оренбург». Матч вообще начинается в 11.30. Дальше через два дня после встречи с «Зенитом» встречаемся с «Атлетико». И у меня такой вопрос к лиге: согласно регламенту, «Локомотив» имеет право перенести тот же матч с «Зенитом» с 28 сентября на 27-е? Или мы этой прерогативы лишены?

Я знаю, что команды, участвующие в еврокубках, имеют право по своему усмотрению перенести матч на один день. А здесь «Зенит» и «Локомотив» вместе выступают в Лиге чемпионов. Но считаю, мы имеем первоначальное право переноса, потому что свой матч в этом турнире проводим 1 октября, а петербуржцы — 2-го.

Все эти моменты с нашими командами происходят не первый год. То же самое происходило с «Краснодаром». А ведь затрагиваются интересы всего российского футбола. Неужели нельзя сделать, чтобы в Лиге чемпионов мы играли хотя бы на четвертый день?

Конечно, будем напряженно работать. Но это колоссальная нагрузка на организмы футболистов. Мы за этот период не проведем ни одной тренировки развивающего характера. Когда-нибудь об этом у нас задумаются?

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