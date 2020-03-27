Семин отреагировал на информацию о договоренности Кокорина с «Локомотивом»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о том, что нападающий «Сочи» Александр Кокорин договорился с «железнодорожниками» о трехлетнем контракте.

— Это не ко мне вопрос. У нас вообще-то сейчас карантин. Игра Кокорина в весенней части сезона? Не могу комментировать выступление футболиста другой команды, — сказал Семин. (Дмитрий Зимин)

Ранее «СЭ» сообщает, что 29-летний футблист попал в сферу интересов «Локо». В текущем сезоне Кокорин провел 4 матча за «Сочи», забил три гола и сделал одну результативную передачу.