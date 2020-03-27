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Семин отреагировал на информацию о договоренности Кокорина с «Локомотивом»

27 марта 2020, 10:26
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о том, что нападающий «Сочи» Александр Кокорин договорился с «железнодорожниками» о трехлетнем контракте.

— Это не ко мне вопрос. У нас вообще-то сейчас карантин. Игра Кокорина в весенней части сезона? Не могу комментировать выступление футболиста другой команды, — сказал Семин. (Дмитрий Зимин)

Ранее «СЭ» сообщает, что 29-летний футблист попал в сферу интересов «Локо». В текущем сезоне Кокорин провел 4 матча за «Сочи», забил три гола и сделал одну результативную передачу.

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