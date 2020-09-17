Семин опубликовал в Instagram фотографию полуобнаженной девушки

В stories Instagram бывшего главного тренера «Локомотива» Юрия Семина появилось фото полуобнаженной девушки.

Новая сторис Юрия Семина pic.twitter.com/mpUxMPx8yG — Алексей Лазуткин (@lazutkin 88 ) September 17, 2020

Согласно записи в ее аккаунте, девушку зовут Юлия Диметра. Указано, что она является фотомоделью. При этом на ее странице также опубликована фотография, где она в футболке с изображением Семина.

Ранее специалист покинул пост главного тренера «Локомотива». 73-летнего Семина на этой должности заменил Марко Николич. С «Локо» Семин трижды стал чемпионом России, шесть раз выиграл Кубок страны и трижды завоевывал Суперкубок России.