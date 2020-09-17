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Семин опубликовал в Instagram фотографию полуобнаженной девушки

18:01
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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В stories Instagram бывшего главного тренера «Локомотива» Юрия Семина появилось фото полуобнаженной девушки.

Согласно записи в ее аккаунте, девушку зовут Юлия Диметра. Указано, что она является фотомоделью. При этом на ее странице также опубликована фотография, где она в футболке с изображением Семина.

Ранее специалист покинул пост главного тренера «Локомотива». 73-летнего Семина на этой должности заменил Марко Николич. С «Локо» Семин трижды стал чемпионом России, шесть раз выиграл Кубок страны и трижды завоевывал Суперкубок России.

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