Семин оценил проблемы с результативностью Смолова

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в эфире программы "Футбол России" телеканала "Россия 24" выразил мнение, что проблема низкой результативности форварда Федора Смолова связана не только с его игрой.

72-летний специалист считает, что тренер и футболист должны вместе решать эту проблему.

– Когда что-то не получается, тренеру нужно найти возможность помочь игроку, – сказал Семин. – Футболисту, в свою очередь, нужно много работать. Если все это будет взаимно, все будут выполнять свои обязанности, то все получится. Значит, что-то работает не так, как раньше. Необязательно дело в Смолове, может, мы где-то недорабатываем, перестроили что-то, не те упражнения даем. Может, Смолов мало работает. Здесь мы вместе должны поработать в интересах общего дела. В интересах Смолова – забивать, в интересах "Локомотива" – помощь Федора в борьбе за первое-второе место.

В сезоне-2019/20 Смолов провел 5 матчей за "Локомотив", забил три гола и отдал одну голевую передачу.

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