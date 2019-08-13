Семин назвал задачи на сезон для "Локомотива"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин стал гостем программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24" и рассказал о том, какие цели ставит перед своей командой.

– Я считаю, что мы просто должны все вместе двигаться дальше, – сказал Семин. – Сегодня выиграли Кубок, завтра нужно поставить задачу выиграть Суперкубок, дальше – чемпионат. Для этого надо работать всем вместе. Не только тренеру и помощникам, а всем. Если мы будем каждый год улучшать ситуацию вокруг нашего клуба, условия для наших футболистов, привлекать более качественных игроков, тогда клуб продолжит рост. Если будет отсутствовать хотя бы один фактор – все лопнет быстро, как мыльный пузырь. Всегда ставлю задачу – "Локомотив" должен быть на высоком уровне.

– Будете ли доволньны, если "Локомотив" выйдет из группы в Лиге чемпионов и попадет в тройку чемпионата?

– Это будет супер. Правда, на сегодняшний день это "супер", а если через 3-4 дня к нам придут несколько футболистов топ-уровня? Тогда такие результаты станут уже не очень большим успехом. Хотя, выход из группы в Лиге чемпионов – уже достойно, а дальше жизнь расставит все по местам.

"Локомотив" занимает шестое место с 10 очками в турнирной таблице РПЛ.

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