Семин назвал условия, при которых "Локомотив" сможет конкурировать в ЛЧ

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 30-го тура чемпионата России против "Уфы" (1:0) выразил мнение, что российские клубы должны играть в Лиге чемпионов через три дня на четвертый, информирует официальный сайт железнодорожников.

В сезоне-2018/19 "Локомотив" занял четвертое место с тремя очками в группе D ЛЧ.

– В прошлой Лиге чемпионов у нас были проблемы из-за несыгранности, было мало времени для подготовки. Посмотрите на наш календарь – невозможно успешно выступить в Лиге чемпионов. Нужно сделать, чтобы "Локомотив" и "Зенит" играли в Лиге чемпионов через три дня на четвертый. Тогда мы сможем конкурировать, – приводит слова Семина пресс-служба "Локомотива".

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр