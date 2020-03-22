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Семин назвал лучшими игроками сезона-2019/20 футболистов «Локомотива»

22 марта 2020, 14:15
Юрий Семин. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Юрий Семин. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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«СЭ» провел опрос 15 тренеров и одного руководителя клубов РПЛ. Каждый из них выбрал тройку лучших футболистов России в сезоне-2019/20. Чемпионат был остановлен после 22-х туров как минимум до 10 апреля.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин включил в тройку только своих футболистов: Гильерме, Гжегож Крыховяк, Алексей Миранчук.

Итоги выбора лучшего игрока России в сезоне-2019/20 здесь и сейчас — скоро в «СЭ».

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