Семин назвал лучшего полузащитника года в РПЛ

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин считает игрока железнодорожников Гжегожа Крыховяка лучшим полузащитником года в Тинькофф РПЛ.

«Лучший полузащитник года? Гжегож Крыховяк. Этот футболист всегда может делать результат», — сказал Семин в интервью «Чемпионату».

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ 30-летний поляк провел 16 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал голевую передачу.

«Локомотив» ушел на зимнюю паузу на восьмом месте в турнирной таблице с 28 очками. Лидирует «Зенит», у которого 41 балл.