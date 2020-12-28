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Семин назвал лучшего полузащитника года в РПЛ

28 декабря 2020, 17:05
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин считает игрока железнодорожников Гжегожа Крыховяка лучшим полузащитником года в Тинькофф РПЛ.

«Лучший полузащитник года? Гжегож Крыховяк. Этот футболист всегда может делать результат», — сказал Семин в интервью «Чемпионату».

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ 30-летний поляк провел 16 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал голевую передачу.

«Локомотив» ушел на зимнюю паузу на восьмом месте в турнирной таблице с 28 очками. Лидирует «Зенит», у которого 41 балл.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4228443-yurij-syomin-nazval-luchshego-poluzaschitnika-goda-v-rpl.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

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