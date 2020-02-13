Семин назвал Гинера лучшим менеджером в российском футболе

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал лучшего менеджера из всех, кого он встречал за время работы в футболе.

— Галицкий — уникальный человек. Он безгранично любит футбол. И каждый год учится, делает определенные выводы и поправки, — сказал Семин в интервью на Youtube-канале комментатора Нобеля Арустамяна.

«Краснодар» постоянно меняется, движется вперед. Мне очень нравится, как они работают на трансферном рынке. Практически не ошибаются. У них отличная служба скаутов. Хорошие взаимодействие между селекционерами, спортивным директором и тренером. Это очень перспективная работа.

Лучший менеджер? Мне сложно говорить, если брать всю мою карьеру. Наверное, Евгений Гинер.