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Семьи Мамаева и Кокорина отдыхают вместе в ОАЭ

3 января 2021, 22:42
Дарья Валитова с детьми. Фото Instagram
Дарья Валитова с детьми. Фото Instagram
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Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, на своей странице в Instagram опубликовала фото с отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах. На снимке, сделанном в Дубае, стоят Павел с Аланой, их дочь, сын Мамаевой от первого брака, а также нападающий «Спартака» Александр Кокорин с сыном, супругой Дарьей Валитовой и ее сестрой.

Валитова также поделилась фотографией с совместного отдыха.

Дарья Валитова с детьми. Фото Instagram
Дарья Валитова с детьми. Фото Instagram

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