Семьи Мамаева и Кокорина отдыхают вместе в ОАЭ
3 января 2021, 22:42
Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, на своей странице в Instagram опубликовала фото с отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах. На снимке, сделанном в Дубае, стоят Павел с Аланой, их дочь, сын Мамаевой от первого брака, а также нападающий «Спартака» Александр Кокорин с сыном, супругой Дарьей Валитовой и ее сестрой.
Валитова также поделилась фотографией с совместного отдыха.
Дарья Валитова с детьми. Фото Instagram
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