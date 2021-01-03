Семьи Мамаева и Кокорина отдыхают вместе в ОАЭ

Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, на своей странице в Instagram опубликовала фото с отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах. На снимке, сделанном в Дубае, стоят Павел с Аланой, их дочь, сын Мамаевой от первого брака, а также нападающий «Спартака» Александр Кокорин с сыном, супругой Дарьей Валитовой и ее сестрой.

Валитова также поделилась фотографией с совместного отдыха.