Семак высказался о будущем Кокорина

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после товарищеского матча с «Сочи» (2:1) ответил на вопрос о будущем нападающего Александра Кокорина, который 17 сентября должен выйти из тюрьмы. Контракт 28-летнего игрока с сине-бело-голубыми истек летом.

— Моя позиция остается прежней. Я очень жду возвращения Саши, — сказал Семак. — И очень хотел бы, чтобы это случилось как можно скорее, хоть у него и нет контракта и только ему принимать решения. Я уже не первый год жду его появления. Были травмы, другие обстоятельства. Это один из лучших игроков в России.

Каждый человек ошибается. А его наказание несоизмеримо с содеянным. (Дмитрий Зимин)