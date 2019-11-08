Семак рассказал об интересе к братьям Миранчук
8 ноября 2019, 07:45
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал большое интервью обозревателю «СЭ» Александру Львову. И рассказал о том, что клуб проявлял интерес к полузащитникам «Локомотива» Алексею и Антону Миранчук.
— Геркус рассказывал, что вы вели переговоры о приобретении братьев Миранчук.
— «Зенит» проявлял интерес к братьям. Лимит заставляет искать качественных исполнителей с российскими паспортами.
— Тема такого перехода закрыта?
— На данный момент — да.
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