Семак рассказал о Кокорине: процесс и вина, первый разговор после возвращения и будущее в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал большое интервью обозревателю «СЭ» Александру Львову. И рассказал о том, в каком состоянии сейчас находится форвард Александр Кокорин. Нападающий вышел после заключения по УДО в середине сентября, но запрос на его регистрацию был отклонен — и теперь он сможет вернуться в игру только после зимнего трансферного окна.

— Не показалось, что суд над ними превратился в шоу? — вопрос Семаку.

— Процесс сделали показательным, чтобы подать сигнал: любой человек, вне зависимости от статуса, понесет такое же наказание. Тем не менее, считаю, что нужно уметь прощать. Зная Сашу, могу точно сказать: он понимает, в чем и насколько оказался не прав.

— Получалось общаться с Кокориным, пока форвард находился в заключении?

— С самим Сашей — нет, поддерживал контакт с его супругой. Возможности поговорить с ним лично не было.

— Каким получился ваш первый разговор с Александром после того, как нападающий покинул колонию?

— Кокорин позвонил сразу после освобождения — я спросил, какие у него дальнейшие планы. И с человеческой, и с тренерской точки зрения считаю, что Саше нужно дать шанс.

— Вам нужно было согласовывать возвращение Кокорина в «Зенит» с высшим руководством клуба?

— Конечно. Определяющую роль в этом вопросе сыграло как раз отношение руководства.

— Сине-бело-голубые надеялись заявить Кокорина еще в сентябре. Действительно верили, что Александр успеет быстро вернуть форму, проведя почти год за решеткой, да еще и после тяжелой травмы колена?

— Да. Думаю, что он смог бы играть уже сейчас — и помогал бы «Зениту».

— Что сейчас говорят врачи?

— Саша пока не занимается в общей группе, мы его частично привлекаем к каким-то упражнениям. Наверное, сыграет в каком-нибудь товарищеском матче в ноябре.

Полностью интервью Сергея Семака — здесь