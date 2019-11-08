Семак рассказал, найдет ли место Кокорину в составе с Дзюбой и Азмуном

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал большое интервью обозревателю «СЭ» Александру Львову. И рассказал о том, что найдет место в составе Александру Кокорину.

— Если бы ни эта печальная история с Кокориным, «Зенит» не купил бы Азмуна?

— Нет, пригласили бы Сердара в любом случае. Думаю, нашли бы место на поле и тому, и другому.

— Условно говоря, если оба в форме, то нельзя кого-то из них оставлять на лавке. Но в таком случае получается, что пропадает связка Дзюба — Азмун?

— Нет, она не ломается. Вообще, мало кто думал, что Дзюба и Азмун могут гармонично выглядеть вместе, но они же играют. Хорошим футболистам место на поле всегда найдем.

Полностью интервью Сергея Семака — здесь