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Семак рассказал, чем его семья занимается на карантине

4 мая 2020, 20:22
Сергей Семак. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Семак. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как он проводит паузу во время карантина. Сезон в России прерван из-за пандемии коронавируса.

«Как у нас дела? Сейчас получше, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ». — Первые две недели провели в квартире, и там было гораздо сложнее. Сейчас сменили обстановку на загородный дом. Здесь возможностей чем-либо занять детей намного больше. Они хотя бы на улицу могут выйти. Для меня это уже отдых, когда они отсутствуют в помещении. В любом случае я думаю, что всем тяжело. Но я в этом отношении в плюсе — всегда есть чем заняться. Такое большое количество детей не предполагает наличия большого количества свободного времени.

Специально и общаться, и поддерживать своих игроков не нужно — все прекрасно понимают серьезность ситуации. Мы пытаемся держать ребят в курсе последних новостей. Тренируемся практически каждый день через видеоконференции. В остальном они очень скучают и ждут возможности заниматься на футбольном поле хотя бы индивидуально.

Были ли неявки на онлайн-тренировки? Были, конечно. Все идет в копилочку. Учет у нас ведется. Наказание для не особо дисциплинированных мы придумаем в любом случае. Дополнительный объем работы им пригодится, я думаю".

По данным Worldometer, в мире зафиксировано 3 599 344 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 249 743 человека умерли, выздоровели — 1 168 554.

В России, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 145 268 случаев заболевания коронавирусом. 1356 человек умерли, выздоровели — 18 095.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1186277_Titul_Luchshe_jego_dobitsa_na_futbolnom_pole_Bolshoj_razgovor_s_Semakom_v_efire_Match_TV

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