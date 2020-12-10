Семак признал, что у «Зенита» есть потери перед матчем с «Динамо»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью клубной пресс-службе заявил, что команда не в полном составе готовится к матчу 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо».
«Все ли игроки готовятся к субботнему матчу? К сожалению, такого сказать нельзя. Есть проблемы, и в любом случае — в полном составе, я думаю, мы не сыграем», — сказал Семак.
Встреча «Зенит» — «Динамо» состоится в субботу, 12 декабря. Начало — в 19.00 (мск). После 17-и сыгранных матчей хозяева лидируют вместе со «Спартаком» в чемпионате России, набрав по 35 очков. «Динамо» на четвертом месте — 30 баллов.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2020-12-10-sergey-semak-nuzhno-v-kazhdom-matche-igrat-na-pobedu.htm
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