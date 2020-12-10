Семак признал, что у «Зенита» есть потери перед матчем с «Динамо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью клубной пресс-службе заявил, что команда не в полном составе готовится к матчу 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо».

«Все ли игроки готовятся к субботнему матчу? К сожалению, такого сказать нельзя. Есть проблемы, и в любом случае — в полном составе, я думаю, мы не сыграем», — сказал Семак.

Встреча «Зенит» — «Динамо» состоится в субботу, 12 декабря. Начало — в 19.00 (мск). После 17-и сыгранных матчей хозяева лидируют вместе со «Спартаком» в чемпионате России, набрав по 35 очков. «Динамо» на четвертом месте — 30 баллов.