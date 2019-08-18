Семак попросил прощения за эмоции после матча с «Ахматом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак извинился за свои слова после матча 6-го тура чемпионата России против «Ахмата» (0:0). Сразу после встречи футболисты петербургского клуба Ярослав Ракицкий и Магомед Оздоев стали выражать недовольство главному судье Алексею Матюнину и его помощнику. К ним подошел тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра и показал игрокам, чтобы они ушли. При этом сам де Оливейра тоже начал общаться с рефери — судя по его жестам, чем-то возмущаясь. Позже в кадре появился Семак и, отстраняя бразильского специалиста от арбитров, произнес: «Не надо с этими козлами разговаривать».

«Футбол — это эмоции, игра с обилием спорных моментов, ошибок. Разбирая вчерашний матч и абстрагируясь от работы судейской бригады, прошу прощения за то, что мое излишне эмоциональное выражение, адресованное моему помощнику и другу, попало в эфир. Никого не хотел обидеть. Всем здоровья и крепких нервов», — написал Семак в Instagram.