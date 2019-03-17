Семак по-прежнему не может победить "Спартак"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в пятый раз в тренерской карьере встретился со "Спартаком" и вновь не сумел одержать победу.

В четырех предыдущих матчах его "Уфа" и "Зенит" дважды уступили по 1:3 и добились двух нулевых ничьих.

Матчи команд Сергея Семака против "Спартака"

Дата Команда Тренер "Спартака" Город Счет 09.04.2017 Уфа Массимо Каррера Уфа 1:3 23.07.2017 Уфа Массимо Каррера Уфа 0:0 05.11.2017 Уфа Массимо Каррера Москва 1:3 02.09.2018 Зенит Массимо Каррера Санкт-Петербург 0:0 17.03.2019 Зенит Олег Кононов Москва 1:1

+0=3-2, мячи 3-7.

При этом 43-летний специалист продлил успешную серию в противостоянии с Олегом Кононовым. К двум победам над "Ахматом" и "Арсеналом" Семак добавил ничью со "Спартаком"

Матчи команд Сергея Семака против команд Олега Кононова

Дата Команда Семака Команда Кононова Город Счет 05.08.2017 Уфа Ахмат Уфа 3:2 04.08.2018 Зенит Арсенал Санкт-Петербург 1:0 17.03.2019 Зенит Спартак Москва 1:1

+2=1-0, мячи 5-3.

В то же время Кононов так же не сумел переломить неприятную тенденцию в противостоянии с "Зенитом". Его команды победили сине-бело-голубых только в одном матче из восьми, потерпев три крупных неудачи.

Матчи команд Олега Кононова против "Зенита"

Дата Команда Тренер "Зенита" Город Счет 12.04.2014 Краснодар Андре Виллаш-Боаш Санкт-Петербург 1:4 18.10.2014 Краснодар Андре Виллаш-Боаш Краснодар 2:2 06.12.2014 Краснодар Андре Виллаш-Боаш Санкт-Петербург 0:4 15.08.2015 Краснодар Андре Виллаш-Боаш Санкт-Петербург 2:0 05.03.2016 Краснодар Андре Виллаш-Боаш Краснодар 0:0 13.08.2017 Ахмат Роберто Манчини Санкт-Петербург 0:4 04.08.2018 Арсенал Сергей Семак Санкт-Петербург 0:1 17.03.2019 Спартак Сергей Семак Москва 1:1

+1=3-4, мячи 6-16.

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