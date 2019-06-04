Семак опроверг слова жены о разводе

Главный тренер "Зенита" ​Сергей Семак опроверг информацию о разводе. Ранее его жена Анна рассказала, как муж делал ей предложение на рейсе Санкт-Петербург – Милан.

Напомним, что в сети появилось видео, на котором Семак сделал предложение своей супруге.

– Сергей Богданович, поздравляем вас!

– С чем? – приводит "КП-Петербург" слова Семака.

– Со свадьбой...

– Так мы же женаты давно.

– Ваша супруга написала, что вы сделали ей предложение.

– Я могу хоть каждый день делать (смеется). Но спасибо большое!

– То есть развода не было?

– Нет-нет.

Анна Семак рассказала о красивом предложении главного тренера "Зенита"

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