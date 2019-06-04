Семак опроверг слова жены о разводе

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак опроверг информацию о разводе. Ранее его жена Анна рассказала, как муж делал ей предложение на рейсе Санкт-Петербург – Милан.
Напомним, что в сети появилось видео, на котором Семак сделал предложение своей супруге.
– Сергей Богданович, поздравляем вас!
– С чем? – приводит "КП-Петербург" слова Семака.
– Со свадьбой...
– Так мы же женаты давно.
– Ваша супруга написала, что вы сделали ей предложение.
– Я могу хоть каждый день делать (смеется). Но спасибо большое!
– То есть развода не было?
– Нет-нет.
Анна Семак рассказала о красивом предложении главного тренера "Зенита"
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