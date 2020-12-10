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Семак оценил уровень игры «Динамо» при Шварце

10 декабря 2020, 14:40
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре «Динамо» при Сандро Шварце, который возглавил московскую команду посреди сезона.

«Новый тренер — это новые эмоции, новые требования. Команда стала больше прессинговать, контрпрессинговать. Оборона играет выше. Они стали действовать гораздо агрессивнее, больше в атаку. Это то, что мне показалось в последних матчах», — цитирует Семака клубная пресс-служба.

Также главный тренер «Зенита» отметил, что не считает неудачную выездную статистику «Динамо» поводом для серьезных выводов. По мнению Семака, Шварц не так много работает с командой и выборка очень небольшая.

Встреча «Зенит» — «Динамо» состоится в субботу, 12 декабря. Начало — в 19.00 (мск). После 17-и сыгранных матчей хозяева лидируют вместе со «Спартаком» в чемпионате России, набрав по 35 очков. «Динамо» на четвертом месте — 30 баллов.

Зенит — Динамо

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2020-12-10-sergey-semak-nuzhno-v-kazhdom-matche-igrat-na-pobedu.htm

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