Семак оценил потенциал Малкома

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал большое интервью обозревателю «СЭ» Александру Львову. И рассказал о том, что Малком?, восстанавливающийся от травмы, еще поможет команде.

— Бразилец Малком после восстановления тоже проблему не решит, верно? Это же правый форвард.

— Да. Но нам нужны и скоростные исполнители впереди — с хорошим ударом, способные обыграть один в один. Малкому, конечно, комфортнее всего на краю, но у нас еще есть время, чтобы познакомиться поближе и понять, как может варьироваться его позиция. А его качества, повторю, нам нужны.

Большая стоимость? Сейчас трудно пригласить в Россию молодого футболиста с именем, да еще из «Барселоны». У Малкома огромный потенциал, а наша задача помочь бразильцу раскрыть его.

Полностью интервью Сергея Семака — здесь