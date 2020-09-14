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Семак объяснил, почему Жирков в запасе на матч с «Арсеналом»

18:29
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему Юрий Жирков не попал в стартовый состав на матч 7-го тура Тинькофф-РПЛ против «Арсенала».

— Нагрузка на плечи Юры выпадает большая, мы его всегда бережем и даем отдохнуть, когда есть такая возможность, — приводит официальный сайт «Зенита» Семака.

— Тульский «Арсенал» играет без ярко выраженного нападающего. Насколько труднее действовать в такой ситуации, когда нет Луценко и Лесового?

— Думаю, Луценко играет важную роль сейчас в игре команды, но в то же время Эванс Кангва, который будет играть на острие атаки — для него это тоже привычная позиция. Это быстрый футболист, и, учитывая те моменты, которые возникают в последних матчах, в быстрых атаках, думаю, только на руку иметь впереди такого игрока.

Зенит — Арсенал Т

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2020-09-14-sergey-semak-meditsinskikh-povodov-ne-stavit-rakitskogo-ne-bylo-no-my-prislushalis-k-ego-oshchushche.htm

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