Семак объяснил, почему Малком был прооперирован только через два месяца после получения травмы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед игрой 13-го тура РПЛ с «Ростовом» рассказал об операции, которая потребовалась нападающему команды Малкому. Теперь 22-летний игрок не сыграет до зимнего перерыва.

— Изначально надеялись, что обойдемся консервативными методами, но не получилось, — отметил Семак. — Следующий этап — операционный. Надеялись, что он поможет нам в осенней части, но это жизнь, это спорт. К сожалению, не получилось.

У Мамманы же не все гладко проходило после предыдущей операции. Травма усугубилось, очень жаль. Надеюсь, больше у него травм не будет. (Дмитрий Зимин)

22-летний бразилец в текущем сезоне провел два матча за «Зенит». Он перешел в команду из «Барселоны». Малком получил повреждение 10 августа в матче чемпионата России против «Динамо» (2:0) и с тех пор не появлялся на поле.

В октябре по результатам последнего обследования и консультаций с ведущими медицинскими центрами Европы и России медицинский штаб сине-бело-голубых принял решение прооперировать игрока. Процедура прошла успешно, Малком уже вернулся из Финляндии в Петербург, где будет восстанавливаться по индивидуальной программе.

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