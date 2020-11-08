Семак объяснил, почему лишил Дзюбу капитанской повязки
8 ноября 2020, 18:47
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему лишил Артему Дзюбу капитанской повязки перед матчем 14-го тура Тинькофф РПЛ с «Краснодаром». Футболист стал участником скандала со сливом интимного видео в интернет.
«Разговор был сегодня. Настрой рабочий, — сказал Семак в эфире «Матч Премьер». — Сегодня принял решение назначить капитаном Деяна Доврена. В зависимости от игры даем игроку повязку. Сегодня выходит Ловрен. Не собираюсь копаться в личной жизни. Она не имеет отношения к матчу».
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 14-й тур. «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи