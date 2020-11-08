Семак объяснил, почему лишил Дзюбу капитанской повязки

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему лишил Артему Дзюбу капитанской повязки перед матчем 14-го тура Тинькофф РПЛ с «Краснодаром». Футболист стал участником скандала со сливом интимного видео в интернет.

«Разговор был сегодня. Настрой рабочий, — сказал Семак в эфире «Матч Премьер». — Сегодня принял решение назначить капитаном Деяна Доврена. В зависимости от игры даем игроку повязку. Сегодня выходит Ловрен. Не собираюсь копаться в личной жизни. Она не имеет отношения к матчу».