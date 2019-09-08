Семак объяснил отсутствие Сантоса и Ивановича в игре с «Сочи»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после товарищеского матча с «Сочи» (2:1) рассказал, почему защитники Дуглас Сантос и Бранислав Иванович пропустили встречу.

— Дуглас получил дополнительное время для отдыха из-за рождения ребенка. Уже сегодня он прибудет в город, завтра начнет тренироваться. У Ивановича большая игровая нагрузка, он работал вместе с командой. Ему нет необходимости поддерживать игровой тонус и много играть. (Дмитрий Зимин)

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