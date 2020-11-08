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Семак — о выборе капитана: «Ловрену было проще»

8 ноября 2020, 21:49
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 14-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:1).

— Хорошее качество игры, особенно второй тайм, когда ю нужно было отыгрываться. Не так просто было входить некоторым, в частности Венделу. Во втором тайме прибавил и он, и вся команда. Мы добились тяжелой победы, заслуженной. Команда показала характер. Эти три очка важны и нужны сейчас.

— Почему именно Ловрен капитан?

— Я думал о Кержакове, он было достоин выйти капитаном, но хотелось бы, чтобы был человек в гуще событий. Это удобнее. У Оздоева желания много. Но в тех матчах, где он был капитаном, его перехлестывают эмоции. Выбрали опытного игрока, Ловрена было проще. (Гоша Чернов)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 14-й тур. «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи




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