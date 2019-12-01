РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
-
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Семак — о второй карточке Оздоева: «Таких эпизодов — десятки в любом матче»

1 декабря 2019, 22:09
Теги:

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 18-го тура премьер-лиги со «Спартаком» (1:0), передает из Санкт-Петербурга корреспондента «СЭ» Гоша Чернов.

— Удаление Магомеда Оздоева было?

— В первом эпизоде было касание, это не грубый фол, а фол за срыв атаки, такие моменты случаются. Вторая карточка — несчастный случай. Таких эпизодов — десятки в любом матче. Игроки выпрыгивают, держа руки пришвартованными к телу. Они помогают себе руками. После удаления игра перевернулась, силы не безграничны. Есть нюансы, но мы с честью вышли из ситуации.

— Отрыв от «Спартака» — 20 очков. Удивлены ли вы такой пропасти между командами?

— Играть еще много. Самое важное — смотреть на себя. Мы хотели бы, чтобы преследователи теряли очки, а мы — набирали. Но все время так не может продолжаться. Мы будем защищать то место, на котором находимся, добиваться побед.

— Не было мысли сыграть в три центральных защитника?

— Нет, не было. Мы всегда разбираем соперника, но один из наших фланговых защитников не весь матч играл уже, этого было достаточно, чтобы справиться с атакующей группой «Спартака». Тем более что соперники оборонялись 5-3-2.

Зенит — Спартак

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Результаты опроса

проголосовало: 42717
Все опросы
«Зенит» выиграл первый круг. А кто победит в чемпионате-2019/20?
«Зенит»
57.1%
«Локомотив»
9.6%
«Ростов»
7.0%
«Краснодар»
4.4%
ЦСКА
14.1%
Все же кто-то другой
7.7%
Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
8
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир