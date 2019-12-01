Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 18-го тура премьер-лиги со «Спартаком» (1:0), передает из Санкт-Петербурга корреспондента «СЭ» Гоша Чернов.

— Удаление Магомеда Оздоева было?

— В первом эпизоде было касание, это не грубый фол, а фол за срыв атаки, такие моменты случаются. Вторая карточка — несчастный случай. Таких эпизодов — десятки в любом матче. Игроки выпрыгивают, держа руки пришвартованными к телу. Они помогают себе руками. После удаления игра перевернулась, силы не безграничны. Есть нюансы, но мы с честью вышли из ситуации.

— Отрыв от «Спартака» — 20 очков. Удивлены ли вы такой пропасти между командами?

— Играть еще много. Самое важное — смотреть на себя. Мы хотели бы, чтобы преследователи теряли очки, а мы — набирали. Но все время так не может продолжаться. Мы будем защищать то место, на котором находимся, добиваться побед.

— Не было мысли сыграть в три центральных защитника?

— Нет, не было. Мы всегда разбираем соперника, но один из наших фланговых защитников не весь матч играл уже, этого было достаточно, чтобы справиться с атакующей группой «Спартака». Тем более что соперники оборонялись 5-3-2.

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