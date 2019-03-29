Семак – о контракте Ивановича

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 21-го тура премьер-лиги с "Оренбургом" намекнул на то, что контракт с капитаном Браниславом Ивановичем может быть продлен.

– Рассчитываете ли вы на Ивановича в следующем сезоне? Будет ли продлен его контракт?

– Я пока не вникал в суть. Задача тренера – тренировать. Вопросы контрактов обсудим на следующей неделе с руководством. В ближайшее время начнем переговоры с теми, с кем хотим продлить соглашение.

– Вы сами хотите видеть его в команде?

– Я заинтересован в любом игроке, который помогает нашей команде и демонстрирует нужный уровень. (Гоша Чернов)