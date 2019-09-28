Семак — о календаре «Зенита» и «Локомотива»: «Всем тяжело!»
28 сентября 2019, 22:59
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак — о матче с «Локомотивом» (0:1) в 11-м туре чемпионата России.
— Почему «Зенит» отказался переносить матч на день раньше, как того хотел «Локомотив»?
— Мы еще дальше летели на кубковый матч. У «Локомотива» после него — два домашних матча, а у нас выездной. Такой календарь. Всем сложно!
— «Зенит» потерял единоличное лидерство. Это может давить на команду психологически?
— Не будет давить. Один конкретный матч ничего не решает в борьбе за чемпионство. Наверху как была, так и остается целая группа команд. Это нормально, и чемпионат у нас интересный! (Игорь Рабинер)
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи
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