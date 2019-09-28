Главный тренер «Зенита» Сергей Семак — о матче с «Локомотивом» (0:1) в 11-м туре чемпионата России.

— Почему «Зенит» отказался переносить матч на день раньше, как того хотел «Локомотив»?

— Мы еще дальше летели на кубковый матч. У «Локомотива» после него — два домашних матча, а у нас выездной. Такой календарь. Всем сложно!

— «Зенит» потерял единоличное лидерство. Это может давить на команду психологически?

— Не будет давить. Один конкретный матч ничего не решает в борьбе за чемпионство. Наверху как была, так и остается целая группа команд. Это нормально, и чемпионат у нас интересный! (Игорь Рабинер)

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