Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» и о следующих играх РПЛ против «Динамо» и «Спартака.

— Вы знаете ведущего игрока Витселя уже несколько лет. Можно ли привести его в пример тем футболистам, которые сейчас играют за «Зенит»?

— Был рад и играть с Акселем, и тренировать его. Для меня он настоящий профессионал, во всем пример — как в отношении к игре, к партнерам, так и в быту. Этого игрока был бы рад видеть в составе любой тренер.

— Не думаете ли, что матчи с «Динамо» и «Спартаком» важнее для вас, чем игра с «Боруссией»?

— Мы держим в уме эти матчи. Но уже не раз было, что независимо от турнирной мотивации мы, досрочно став чемпионами, не сбавляли обороты и играли только на победу. Нам надо подводить наших игроков через матч не в ущерб командным действиям. Нужно, чтобы все были в строю, в хорошей форме. Мы всегда так делали и независимо ни от чего продолжим этим заниматься. (Гоша Чернов)