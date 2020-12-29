Семак назвал главным спортивным событием года победу Медведева на Итоговом турнире ATP

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, какие события 2020 года стали самыми запоминающимися.

«1. Победа Даниила Медведева на итоговом теннисном турнире ATP.

2. Необычный финальный этап Лиги чемпионов.

3. Все несостоявшиеся из-за пандемии спортивные события в 2020 году", — цитирует Семака твиттер Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

В ноябре этого года Медведев стал победителем Финального турнира в Лондоне, обыграв Доминика Тима — 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.