18:35 17 февраля | Футбол — РПЛ

Селихов вернулся в общую группу "Спартака"

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Голкипер "Спартака" Александр Селихов вернулся в общую группу, информирует официальный Твиттер красно-белых. Ранее 24-летний вратарь занимался по индивидуальной программе - он почувствовал боль в спине во время товарищеского матча против "Слована" (1:3) на третьем сборе команды и был заменен на 10-й минуте встречи. 

Напомним, Селихов получил травму ахиллова сухожилия в мае 2018 года. Он вернулся в общую группу 22 ноября. 

"Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 28 очков после 17 туров.

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