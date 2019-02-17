Селихов вернулся в общую группу "Спартака"

Голкипер "Спартака" Александр Селихов вернулся в общую группу, информирует официальный Твиттер красно-белых. Ранее 24-летний вратарь занимался по индивидуальной программе - он почувствовал боль в спине во время товарищеского матча против "Слована" (1:3) на третьем сборе команды и был заменен на 10-й минуте встречи.
📰 Отличные новости, друзья!– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 17 февраля 2019 г.
✅ Александр Селихов вернулся в общую группу.#Спартак #КрасноБелыеСборы🇹🇷 #Spartak pic.twitter.com/8TJtPq7n9D
Напомним, Селихов получил травму ахиллова сухожилия в мае 2018 года. Он вернулся в общую группу 22 ноября.
"Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 28 очков после 17 туров.
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