Селихов травмировал ахиллово сухожилие на тренировке
Голкипер «Спартака» Александр Селихов получил повреждение на тренировке. Во время выполнения упражнений скоростно-силовой направленности вратарь травмировал ахиллово сухожилие.
По предварительной информации от медицинского штаба, речь идет о его частичном повреждении. В ближайшее время Селихов пройдет дополнительное обследование, по результатам которого определится тактика дальнейшего лечения.
Селихов приступил к тренировкам в общей группе вчера, 7 сентября. Ранее вратарь тренировался индивидуально в рамках дополнительной послеоперационной реабилитации, связанной с травмой мизинца левой руки.
В июне ему успешно удалили из левой руки временную фиксирующую пластину. Весной вратарь красно-белых получил оскольчатый винтообразный перелом основной фаланги пятого пальца левой кисти.
??? Cпартаковцы провели сегодня очередную тренировку в Тарасовке.— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) September 8, 2019
В ходе занятия получил повреждение Александр Селихов. Во время выполнения упражнений скоростно-силовой направленности вратарь травмировал ахиллово сухожилие.
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