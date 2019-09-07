Селихов приступил к тренировкам в общей группе «Спартака»

«Спартак» продолжает подготовку к матчу 9-го тура чемпионата России с «Уралом». Как сообщает официальный сайт красно-белых, на базе в Тарасовке под руководством главного тренера Олега Кононова работают футболисты, которые не вызваны в свои сборные на сентябрьские матчи.

Сегодня к тренировкам в общей группе приступил голкипер Александр Селихов. Ранее вратарь тренировался индивидуально в рамках дополнительной послеоперационной реабилитации, связанной с травмой мизинца левой руки.