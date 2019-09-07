Селихов приступил к тренировкам в общей группе «Спартака»
7 сентября 2019, 18:00
«Спартак» продолжает подготовку к матчу 9-го тура чемпионата России с «Уралом». Как сообщает официальный сайт красно-белых, на базе в Тарасовке под руководством главного тренера Олега Кононова работают футболисты, которые не вызваны в свои сборные на сентябрьские матчи.
Сегодня к тренировкам в общей группе приступил голкипер Александр Селихов. Ранее вратарь тренировался индивидуально в рамках дополнительной послеоперационной реабилитации, связанной с травмой мизинца левой руки.
Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2019-09-07-spartak_gotovitsya_k_matchu_s_uralom/
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 9-й тур. После паузы на сборные
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