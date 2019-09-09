Селихов перенесет операцию в Финляндии и пропустит 7-8 месяцев

Как стало известно «СЭ», голкипер «Спартака» Александр Селихов отправился в Финляндию, где ему будет сделана операция на ахиллово сухожилие. В ближайшее время вратарю предстоит хирургическое вмешательство в клинике у одного из лучших мировых специалистов по подобным травмам.

Сроки восстановления в подобных случаях обычно составляют 7-8 месяцев, при этом в первый из них травмированная нога должна находиться в состоянии полного покоя. Вратарь получил повреждение на тренировке во время выполнения упражнений скоростно-силовой направленности. За день до этого Селихов приступил к тренировкам в общей группе 7 сентября.

В июне ему успешно удалили из левой руки временную фиксирующую пластину. Весной вратарь красно-белых получил оскольчатый винтообразный перелом основной фаланги пятого пальца левой кисти. (Вячеслав Короткин)