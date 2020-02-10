Сегодня мог бы исполниться 41 год полузащитнику «Спартака» Артему Безродному

10 февраля исполняется 41 год со дня рождения бывшего полузащитника «Спартака» Артема Безродного.

В составе красно-белых Безродный выступал на протяжении шести сезонов (1995-1996 и 1998-2003 годах). За это время он 4 раза стал чемпионом России, а также один раз завоевал Кубок России. Всего за «Спартак» провел 88 матчей, забив 16 мячей (из них пять — в основном раунде Лиги чемпионов).

В активе полузащитника 1 матч в составе сборной России — он принял участие во встрече отборочного турнира чемпионата Европы-2000 против Андорры (2:1).

Безродный ушел из жизни 13 сентября 2016 года в возрасте 37 лет, и был похоронен в Сумах.