Себастьян Дриусси: «Зенит» играет по обычному плану. Пока все получается"
1 декабря 2019, 20:02
Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси поделился впечатлениями от первого тайма матча 18-го тура РПЛ против «Спартака». После 45 минут петербуржцы ведут со счетом 1:0 благодаря автоголу Ильи Кутепова.
— Наш обычный план: когда мы играем дома, стараемся играть высоко, создавать голевые моменты. Пока все получается, — сказал Дриусси в эфире «Матч премьер».
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи
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