Себастьян Дриусси: «У Луиса Суареса была свадьба, и мы с Неймаром жили в одном отеле»

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси рассказал, как провел отпуск.

— Как прошли ваши праздники?

— В окружении семьи и друзей. Было здорово! — цитирует игрока официальный сайт «Зенита».

— Сразу два больших праздника, связанных с вашей дочерью, — день рождения и крестины.

— Да, мы давно запланировали крещение на это время, как и второе событие. На самом деле, день рождения у нее в сентябре, мы встретили его в России, но тут вокруг собралась вся семья, поэтому отпраздновали еще раз.

— Вы отдыхали в Уругвае. Почему решили туда поехать?

— Это место называется Пунта-дель-Эсте, там обалденные пляжи, многие аргентинцы ездят туда на каникулы. Вместе с моим агентом и семьей жены встретили там Новый год. Было чудесно.

— Расскажите о совместной фотографии с Неймаром.

— У Луиса Суареса была свадьба там же, в Пунто-дель-Эсте, и мы с Неймаром жили в одном отеле, на одном этаже. Я попросил Лео Паредеса о помощи, он поговорил с Неймаром — и тот сфотографировался со мной и дочкой. Мне давно этого хотелось.

— Вы ведь с Паредесом и в футбол успели поиграть в Уругвае.

— Да, это было в доме одного известного аргентинского актера.

— По кому из команды соскучились сильнее всего после месяца разлуки?

— Когда большую часть года проводишь вместе, то за отпуск успеваешь соскучиться по всем одноклубникам.