Себастьян Дриусси: "После дубля словно камень с души упал – очень уж давно не забивал"

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси поделился эмоциями от победы над "Анжи" (5:0) в 23-м туре чемпионата России. Аргентинский форвард оформил дубль.

– Здорово, что нам удалось провести хороший матч, – отметил Дриусси. – Нужна была только победа, и мы счастливы, что добились ее.

Рад, что забил два мяча – у меня словно камень с души упал. Очень давно не удавалось отличиться, а тут сразу дубль – не каждый день такое происходит, это большое счастье.

Хорошо, что увеличили отрыв от преследователей. Впереди – сложная неделя и один из самых важных матчей, которые у нас остались. (Егор Бычков)