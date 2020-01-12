Себастьян Дриусси: «Интер Майами» мной интересовался, но я сосредоточен на «Зените»

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси после медосмотра рассказал о том, что этой зимой на него выходил с предложением о трансфере клуб МЛС «Интер Майами».

— Правда ли, что вы можете перейти в «Интер Майами»?

— Интерес со стороны «Интер Майами» действительно был, но сейчас я здесь, в «Зените». Полностью сосредоточен на игре за команду. (Гоша Чернов)