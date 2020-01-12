Себастьян Дриусси: «Интер Майами» мной интересовался, но я сосредоточен на «Зените»
12 января 2020, 13:05
Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси после медосмотра рассказал о том, что этой зимой на него выходил с предложением о трансфере клуб МЛС «Интер Майами».
— Правда ли, что вы можете перейти в «Интер Майами»?
— Интерес со стороны «Интер Майами» действительно был, но сейчас я здесь, в «Зените». Полностью сосредоточен на игре за команду. (Гоша Чернов)
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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